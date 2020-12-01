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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

وفاة نقيب الفنانين السودانيين السابق بكورونا

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 02:00 ص
حمد الريح
حمد الريح
وكالات
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توفي بالعاصمة السودانية الخرطوم، فجر الثلاثاء، نقيب الفنانين السودانيين السابق حمد الريح 80 عامًا، بعد إصابته بفيروس كورونا.

ونعى شعراء وفنانون على وسائل التواصل الاجتماعي، حمد الريح، سائلين له الرحمة والمغفرة.

ولد الريح في عام 1940 في جزيرة توتي التي تتوسط مقرن النيلين الأزرق والأبيض بالعاصمة السودانية الخرطوم.

برزت قدرات الراحل في الغناء مبكرًا في صفوف المدرسة، حيث كان يؤدي الأناشيد المدرسية، «صه يا كنار» للشاعر السوداني محمود أبوبكر، و«عصفورتان في الحجاز حلتا على فنن» للشاعر المصري أحمد شوقي، واقترن فنه بهواية أخرى هي الرياضة، حيث اشتهر بلعب كرة القدم وتأهل فيها ليلعب بفريق أشبال المريخ في نهاية خمسينيات القرن الماضي.

عمل «الريح» أمينًا لمكتبة جامعة الخرطوم وقدم خلال عمله بالجامعة الكثير من أغانيه المشهورة، منها أغنيتي «طير الرهو» و«مريا» وهي باللغة العربية الفصحى، ولذلك عرف بلقب فنان الجامعة وفنان المثقفين، كما عمل نقيبًا للفنانين السودانيين.

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