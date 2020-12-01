الليلة.. حفل توزيع جائزة أحمد فؤاد نجم لشعر العامية

تستقبل قاعة إيوارت التابعة للجامعة الأمريكية بالتحرير٬ في السادسة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء٬ حفل توزيع جائزة أحمد فؤاد نجم لشعر العامية للعام 2020.وتبلغ جوائز الأعمال الشعرية 150 ألف جنيه، مقسمة على النحو التالي 100 ألف جنيه تقسم بالتساوي على المتسابقين العشر الأوائل، و50 ألف جنيه للفائز الأول من بين العشر ولا يجوز تقسيمها.يُذكر أن جائزة أحمد فؤاد نجم لشعر العامة أطلقت عام 2014، ويضم مجلس أمناء الجائزة كلًّا من الدكتور عماد أبو غازي، وزير الثقافة الأسبق، والشاعر إبراهيم داود، ومحمد العدل، والمخرج مجدي أحمد علي، ورجل الأعمال نجيب ساويرس.ويقام الحفل مع التشديد على اتباع وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.