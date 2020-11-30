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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

ضبط 810 مخالفات مرورية على مدار يومين بأسوان

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 11:41 م
ضبط مخالفات مرورية
ضبط مخالفات مرورية
أسوان_إسراء توفيق
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شن ضباط مديرية أمن أسوان، بالتنسق مع ضباط إدارة المرور، حملة مرورية مكبرة، على مدار يومين، أسفرت عن ضبط 810 مخالفات مرورية متنوعة.

وفى إطار مكافحة القيادة تحت تأثير المواد المخدرة، تم فحص 50 قائد سيارة بكمين أبو سمبل دائرة قسم أول أسوان، وغرب أسوان، وأسفر عن ضبط 4 حالات إيجابية لتعاطي (حشيش وبانجو).

كما تم ضبط 4 دراجات نارية بدون تراخيص، و2 توكتوك بدون تراخيص، والتصالح الفوري في عدد 104 مخالفات، وتحرير 230 مخالفة غرامة ونش، وسحب  تراخيص 111 حالة عدم قبول التصالح، وتحرير 107 مخالفات تجاوز حد السرعة، وتحرير 245 مخالفة متنوعة، وتحررت المحاضر اللازمة للمخالفين، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم.

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