أحدث ظهور لمصطفى فهمى بصحبة زوجته على النيل (صور)

شاركت الإعلامية فاتن موسى، أحدث صور لها بصحبة زوجها الفنان مصطفى فهمي، عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام"، حيث حازت صورتهما على إعجاب الآلاف المستخدمين.واختار مصطفى فهمي، إطلالة كاجول، عبارة عن بنطال جينز وجاكيت أبيض اللون وقميص بنفس اللون، كما ارتدى نظارة شمسية مع إطلالته هذه نظارة سوداء اللون.فيما تألقت زوجة مصطفى فهمي، بإطلالة مميزة وعصرية، واختارت شال ملون شتوى، ذو أكمام واسعة، وبنطال ضيق لونه رمادي مع قميص أبيض أنيق، وجعلت شعرها الأشقر منسدلا على أكتافها، ولم تتكلف في وضع المكياج.ولم ينس الثنائي التقاط الصور التذكارية سويا أمام النيل، وبمشاركة عدد من نجوم الفن والرياضة والمشاهير في حفل الجاز الأسبوعي الذي تنظمه أحد الفنادق الكبرى على نيل القاهرة.وبدأت قصة حبها مع مصطفى فهمي، في أحد المهرجانات الفنية، وتزوجت من الفنان مصطفى فهمي، عام 2015 دون إقامة حفل زفاف، ومن ثم حققت حلمها في الظهور بالفستان الأبيض وبجوارها مصطفى فهمي بالبدلة السوداء في حفل زفاف مبهر في لبنان، وهي الزوجة الثالثة في حياة مصطفى فهمي، بعد زواجه الأول من الإيطالية أم أولاده "أرينا"، والثاني من الفنانة المصرية رانيا فريد شوقي.