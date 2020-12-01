إحصائية: 3.5% تراجعًا فى معدلات زواج المصريين

عاودت معدلات الزواج بين المصريين تراجعها خلال النصف الثانى من عام 2020، لتسجل 110.4 ألف عقد زواج خلال شهر أغسطس الماضى، و98.5 ألف عقد خلال شهر يوليو من نفس العام، مقابل 114.4 ألف عقد خلال أغسطس 2019، بنسبة انخفاض بلغت 3.5%، وفقًا لإحصائية أعدها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.ولفت تقرير الإحصاء، إلى أن معدلات الطلاق شهريًا شهدت أيضًا تراجعًا إلى حدود 18.6 ألف شهادة طلاق خلال شهر أغسطس 2020 و20.9 ألف إشهادة خلال يوليو 2020، مقارنة بحوالى 21.3 ألف شهادة و19.1 ألف شهادة خلال شهرى يوليو وأغسطس من عام 2019.