سلمى الشيمي: دفعت 1500 جنيه لموظفي الآثار لتصوير «سيشن سقارة»

كشفت مصادر أمنية أنَّ الموديل سلمى الشيمي بطلة «سيشن هرم سقارة»، الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، اعترفت خلال استجوابها باتفاقها والمصور مع موظفين بالمنطقة الأثرية علي دفع مبلغ مالي مقابل السماح لهما بالتصوير.وقالت المتهمة عقب إلقاء القبض عليها إنَّها والمصور اتفقا على دفع مبلغ 1500 جنيه للموظفين وأفراد الأمن الذين سمحوا لهما بتصوير الجلسة داخل المنطقة الأثرية وبجوار هرم زوسر المدرج.وأشارت إلى أن لديها مقطع فيديو يثبت اتفاق المصور مع الموظفين على دفع المبلغ المالي ستقدمه لجهات التحقيق.وذكرت المصادر أن جلسة التصوير تمت يوم الأربعاء الماضي وتحفظت مباحث السياحة والآثار على اثنين من مفتشي وزارة الآثار وأربعة من أفراد الأمن ممن تواجدوا وقت التقاط الصور.ويصل عدد المتهمين في الواقعة إلى ٨ بعد ضبط الفتاة والمصور حسام محمد ويجري استجوابهم جميعًا حاليًا من قبل الجهات الأمنية حول ملابسات الواقعة.وقالت مصادر إنَّ الأجهزة الأمنية تتبعت خطوط سير الفتاة وأماكن تواجدها حتى تمكنت مأمورية من مباحث سياحة وآثار الجيزة من إلقاء القبض عليها في إحدى المناطق الشعبية بالقاهرة.وأشارت المصادر إلى أن المتهمة تم ضبطها بتهمة التصوير بدون تصريح.وشرحت المصادر أن الموديل سلمى الشيمي لا تواجه تهمة جنائية وإنما مخالفة تصوير بدون تصريح حيث ينص قانون الآثار على عدم منع التصوير داخل المنطقة الأثرية وإنما تستدعى جلسات التصوير الحصول على تصريح دخول معدات التصوير والكاميرات ودفع الرسوم والبالغ قدرها ٥ آلاف جنيه.وأضافت المصادر أن المتهمة من المقرر أن تسدد غرامة قد تصل إلى ١٠ آلاف جنيه ما لم تر جهات التحقيق أي اتهامات أخرى.