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رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

القبض على 4 أفراد أمن و2 من مفتشي الآثار في واقعة «سلمى الشيمي»

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 11:13 م
القبض على أفراد واقعة
القبض على أفراد واقعة «سلمى الشيمي
ندى حمدي
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كشفت مصادر أمنية مفاجأة في واقعة الموديل سلمى الشيمي بطلة "فوتوسيشن سقارة" الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت المصادر إن جلسة التصوير حدثت الأربعاء الماضي وتحفظت مباحث السياحة والآثار على 2 من مفتشي وزارة الآثار و4 من أفراد الأمن ممن تواجدوا وقت التقاط الصور.

وبذلك وصل عدد المتهمين في الواقعة إلى 8 بعد ضبط الفتاة والمصور حسام محمد ويجري استجوابهم جميعا حاليا من قبل الجهات الأمنية حول ملابسات الواقعة.

وقالت المصادر إن الأجهزة الأمنية تتبعت خطوط سير الفتاة وأماكن وجودها حتى تمكنت مأمورية من القبض عليها فى إحدى المناطق الشعبية بالقاهرة بتهمة التصوير دون تصريح.

وأضافت المصادر أن الموديل سلمى الشيمي لا تواجه تهمة جنائية وإنما مخالفة تصوير دون تصريح؛ حيث ينص قانون الآثار على عدم منع التصوير داخل المنطقة الآثرية وإنما تستدعى جلسات التصوير الحصول على تصريح دخول معدات التصوير والكاميرات ودفع الرسوم والبالغ قدرها 5 آلاف جنيه.

وأوضحت المصادر أن المتهمة من المقرر أن تدفع الغرامة التي قد تصل إلى 10 آلااف جنيه ما لم ترى جهات التحقيق أية اتهامات أخرى.

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