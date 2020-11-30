الأردن يدين هدم إسرائيل لدرج المقبرة اليوسفية بالقدس

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، قيام السلطات الإسرائيلية بهدم درج مدخل المقبرة اليوسفية في القدس الشرقية المحتلة.وأكد الناطق باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز - في تصريح اليوم الإثنين وفقا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) - رفض المملكة للإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب في القدس الشرقية المحتلة المستهدفة تغيير هويتها العربية في انتهاك صارخ للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وقرارات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو).وطالب الفايز، الحكومة الإسرائيلية التقيد بالتزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال في القدس الشرقية المحتلة، ووقف الانتهاكات ومحاولة فرض حقائق جديدة، ووقف المساس بهوية القدس ومحاولة تغيير طابعها ومعالمها التاريخية.