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سياسي

«القومي للمرأة» ينظم لقاء مع نائبات مجلس الشيوخ

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 09:16 م
القومي للمرأة
القومي للمرأة
محمد الشريف
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نظم المجلس القومى للمرأة اليوم "لقاء نائبات مجلس الشيوخ" بمشاركة الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس، وفيبي فوزى وكيلة مجلس الشيوخ، وعددًا من نائبات مجلس الشيوخ، وحضور عددا من أعضاء المجلس القومى للمراة وهم المستشار سناء خليل، النائبة الدكتورة هبة هجرس، القاضية أمل عمار، الدكتورة نسرين البغدادى، والدكتورة رانيا يحيى.

واستهلت الدكتورة مايا مرسى كلمتها بتهنئة النائبات لوصولهن لهذا المنصب الرفيع بمجلس الشيوخ، وعبرت عن سعادتها بوجودهن في قلب المجلس القومى للمرأة اليوم احتفاءً بوجودهن بمجلس الشيوخ، مؤكدة سعادتها بعدد المقاعد التي حصلت عليها المرأة بالمجلس، وبتنوع تخصصاتهن وخبراتهن مما يساهم فى ثقل تجربتهن داخل المجلس.

وتقدمت الدكتورة مايا مرسى بخالص الشكر والتقدير والامتنان إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لمضاعفته نسبة المرأة في التعيينات بمجلس الشيوخ من 10% إلى 20%.

وعبرت الدكتورة مايا مرسى عن بالغ فخرها بوجود سيدة فى منصب وكيل مجلس الشيوخ، قائلة "كان حلم وتحقق"، ونفخر أمام العالم بوجود المرأة المصرية بقلب مجلس الشيوخ ليس من حيث عدد المقاعد فقط ولكن فى هذا المنصب الهام، معقبة: "بوجود وكيلة سيدة بمجلس الشيوخ نضمن خمسين بالمائه من المجلس".

وأكدت رئيسة المجلس فخرها أيضا وسعادتها بوجود أم الشهيد بالتعيينات داخل مجلس الشيوخ، مؤكدة أنه تمثيل وتكريم لكل ام فقدت ابنها الشهيد، واختتمت كلمتها بالتأكيد على أن اللقاءات مع نائبات مجلس الشيوخ سوف تستمر، قائلة: "مصر كلها تنظر إليكن بكل فخر".

وفي كلمة السيدة فيبي فوزى وكيلة مجلس الشيوخ، عبرت عن بالغ سعادتها لوجودها بالمجلس القومى للمرأة الذى تعتبره "بيتها" لأنها شغلت منصب عضوة فرع المجلس بمحافظة الإسماعيلية منذ إنشاء المجلس عام 2000 حتى وصلت إلى منصب مقررة مناوبة لفرع المجلس بالإسماعيلية، مؤكدة أن المجلس هو المؤسسة الوطنية المعنية بهموم وقضايا المرأة المصرية، وأنها تعتبر عملها بالمجلس هو علامة مضيئة في تاريخها المهني.

وأشادت السيدة فيبي فوزى بالجهود العظيمة للدكتورة مايا مرسى خلال رئاستها المجلس خلفا لقامات وطنية غالية عظيمة مثل الراحلة العظيمة الدكتورة فرخندة حسن والسفيرة مرفت تلاوى، مؤكدة أن الدكتورة مايا مرسى قدمت فكر جديد وشاب وخبرات كبيرة بهذا المجال، قائلة: "نفخر اليوم بوجودنا بهذه المؤسسة المعنية بقضايا المرأة فخورين بدعوة المجلس، مجلس الشيوخ هو دائما مجمع الخبرات انتن شرف لمصر والمرأة المصرية".

وقدمت فيبى فوزى التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي مهد الطريق وجعل المناخ ملائما لهذه اللحظة الهامة، والرجل الذى وثق فى إمكانات المرأة وهى طفرة جديدة فى المجتمع، واختتمت كلمتها بالتأكيد على أن المجلس القومى للمرأة ومجلس الشيوخ في شراكة دائمة لإعلاء مصلحة المرأة المصرية.

فيما عبر المستشار سناء خليل عن سعادته قائلا: "لا أجد كلمات للتعبير عن تواجدي ضمن هذه الكوكبة من نائبات مجلس الشيوخ الجدد"، كما وجه التحية للدكتورة فيبي فوزي كأول من شغل منصب الوكالة بمجلس الشيوخ وهذا المنصب لم يأتي لها من فراغ ولكن جاء نتيجة مجهود كبير جعلها تستحق شغل هذا المنصب.

وفي كلمة القاضية أمل عمار عضوة عمار ومساعد وزير العدل لحقوق الإنسان عبرت عن سعادتها بوجودها اليوم، مؤكدة أنه يوما بعد يوم تفرض المرأة المصرية وجودها على الساحة السياسية لتثبت دورها الفاعل في تغيير المجتمع سواء في موقعها بمواقع صنع القرار بمؤسسات الدولة التشريعية أو باختيارها لمن يمثلها بالانتخابات، قائلة "تمثيلكن للمرأة بمجلس الشيوخ.. هذا المجلس العريق الذي لعب دور كبير فى الحياة السياسية لما يقرب من 196 عاما وكان له عظيم الأثر في مراجعة القوانين قبل الانتهاء بها أمام مجلس النواب مما يضمن خروجها بأقل نسب للتصحيح والتعديل هو ما يعد فى حد ذاته أحد مكتسباتنا جميعا".

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