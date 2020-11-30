الإمارات تدين الهجوم الإرهابي في شمال شرقي نيجيريا

أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع شمال شرقي نيجيريا، وأدى إلى سقوط العشرات ما بين قتيل وجريح من المدنيين الأبرياء.واستنكرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية- في بيان اليوم الإثنين أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام)- هذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.