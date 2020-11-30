مصر وإيطاليا.. شراكة عسكرية قوية لمواجهة التحديات

تحظى مصر وإيطاليا بعلاقات عسكرية ذات طابع خاص، خاصةً في المجال البحري في ظل أهمية الأمن المشترك بين البلدين في البحر المتوسط.وتجري مصر وإيطاليا مناورات وعمليات تدريب مشترك في مياه المتوسط لمواجهة التهديدات الأمنية المشتركة ومكافحة الهجرة غير الشرعية.وفي هذا الشأن وقع البلدان أكتوبر 2017، بروتوكول تعاون لتدريب كوادر أكثر من 22 دولة أفريقية على مهام إنفاذ القانون لمكافحة الهجرة غير الشرعية.وتعكس الزيارات المتبادلة للمسئولين العسكريين حجم التعاون بين مصر وإيطاليا، ففي ديسمبر 2014 زار الفريق أول لويجي بينيلي مانتيلي رئيس أركان القوات المسلحة الإيطالية مصر لبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل زيادة أوجه التعاون العسكري بين القوات المسلحة في البلدين، وفي الشهر ذاته توجه وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول صدقي صبحي على رأس وفد عسكري رفيع المستوى لإيطاليا لبحث أوجه التعاون في العديد من المجالات وتم التوقيع على مذكرة تعاون عسكري.وفي فبراير 2015، أجرى الفريق إنزو ستيفانيتي أمين عام وزارة الدفاع الإيطالية زيارة لمصر، تناولت عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء التعاون والعلاقات العسكرية المتميزة التي تربط القوات المسلحة لكلا البلدين، وفي مايو من العام ذاته أجرى الفريق أول كلاوديو جراتسيانو رئيس هيئة أركان الدفاع الإيطالي زيارة للقاهرة بحث خلالها مع الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ما تشهده المنطقة من أحداث ومتغيرات تلقى بظلالها على الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط، وبحث سبل زيادة أوجه التعاون العسكري في العديد من المجالات بين القوات المسلحة لكلا البلدين.ولاحقا في ديسمبر 2017، التقى ماركو مينيتي وزير الداخلية الإيطالي في القاهرة الرئيس عبد الفتاح السيسي وبحثا خلال اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتبادل الرؤى ووجهات النظر تجاه القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.وفي ديسمبر 2019 أجرى الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي الراحل مباحثات مع جامباولو كانتينى سفير إيطاليا لدى مصر والملحق العسكري لدولة إيطاليا، تناولت سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات التصنيع المختلفة وتعزيز التعاون بين الجانبين في العديد من المجالات سواء في مجال الصناعات الدفاعية أو الصناعات المدنية وفقًا لأحدث التكنولوجيات المستخدمة، كما تم توجيه الدعوة للشركات الإيطالية للمشاركة في معرض السلاح "EDEX2020".