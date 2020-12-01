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الثلاثاء 01 ديسمبر 2020 الموافق 16 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء 1-12-2020

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 08:00 ص
الطقس فى مصر
الطقس فى مصر
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يبحث الكثير من المصريين يوميًا عن تفاصيل حالة الطقس اليوم في مصر ودرجة الحرارة قبل الخروج من المنزل، لأخذ الاحتياطات اللازمة من انخفاض درجات الحرارة والرطوبة أيضًا.


حالة الطقس اليوم في مصر


وننشر في «الدستور» تفاصيل درجات الحرارة، اليوم الثلاثاء 1-12-2020، وتوقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية، بالنسبة لحالة الطقس على مستوى محافظات مصر.

ويشهد نهار اليوم الثلاثاء، طقسًا معتدلًا نهارًا مع شبورة مائية صباحا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، ومائلا للدفء على السواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، ودافئًا على جنوب الصعيد.

وبالنسبة للأمطار، فمن المتوقع سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على بعض مناطق السواحل الشمالية، وأمطار خفيفة على بعض المناطق من شمال الوجه البحري، وستتأثر البلاد بامتداد منخفض جوي على البحر المتوسط وبامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وعن حالة البحر المتوسط فتكون خفيفة، وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين نصف متر و1.25 متر، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية شرقية، أما حالة البحر الأحمر فتكون من خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر و1.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.


درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر


درجات الحرارة اليوم فى جميع المحافظات
العظمى الصغرى

تصل الحرارة في القاهرة 20 13
الاسكندرية 20 13
تصل الحرارة في وادى النطرون 20 12
طنطا 20 13
تصل الحرارة في شبين الكوم 20 13
دمنهور 19 12
تصل الحرارة في بلطيم 21 13
مطروح 18 11
تصل الحرارة في السلوم 18 11
سيوة 20 09
تصل الحرارة في بورسعيد 22 15
دمياط 21 14
تصل الحرارة في الزقازيق 21 13
المنصورة 20 12
تصل الحرارة في الاسماعيلية 22 12
السويس 21 13
تصل الحرارة في العريش 21 14
رفح 20 13
تصل الحرارة في راس سدر 23 13
نخل 21 05
تصل الحرارة في نويبع 22 18
طابا 22 16
تصل الحرارة في كاترين 15 03
الطور 24 12
تصل الحرارة في شرم الشيخ 25 17
الغردقة 26 15
تصل الحرارة في مرسى علم 25 16
الفيوم 21 11
تصل الحرارة في بنى سويف 21 10
المنيا 22 09
تصل الحرارة في اسيوط 22 11
سوهاج 22 11
تصل الحرارة في قنا 23 10
الاقصر 24 10
تصل الحرارة في اسوان 25 12
ادفو 25 11
تصل الحرارة في ابوسمبل 24 09
الوادى الجديد 25 07
تصل الحرارة في شلاتين 27 15
أبورماد 26 16
تصل الحرارة في حلايب 25 17
رأس حدربة 25 18

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