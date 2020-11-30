حبس تاجر ملابس سخر من رجال الشرطة عبر «التيك توك»

قررت نيابة المطرية الجزئية، برئاسة المستشار عمرو عبد العال، رئيس النيابة، حبس تاجر ملابس، 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بالسخرية من رجال الشرطة.وتبين من التحقيقات أنه عقب ورود بلاغ لقسم شرطة المطرية بقيام المتهم بارتداء ملابس الشرطة والسخرية منهم وتصوير فيديو وبثه عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتيك توك، وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة.وبإعداد الأكمنة تم ضبط المتهم وبتحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات وكلفت بسرعة إجراء التحريات.