تكليفات جديدة لقيادات «صحة المنوفية» تزامنًا مع الموجة الثانية لكورونا

أصدر الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الشئون الصحية، عدة قرارات بتكليفات لقيادات مديرية الصحة بالمنوفية، بالتزامن مع الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد، وذلك لتسيير أمور المستشفيات، وتحسين الأداء والتأكد من عدم وجود أي تقصير في تلك المرحلة.وشمل القرار تكليف الدكتور أسامة الشلقاني وكيل المديرية بالإشراف الكامل على مستشفى العزل بالباجور، بالإضافة إلى عمله كوكيل للمديرية، كما تم تكليف الدكتورة رشا خضر وكيل مديرية الصحة والدكتور محمد النشار بالتفتيش الفني، بالإشراف الكامل ومتابعة مستوى الأكسجين بالمستشفيات، والتنبيه على مديري المستشفيات بالتعاون الكامل في هذا الشأن.وصدر قرار تكليف لكل من الدكتور عبد الباري العجيزي مدير الطب العلاجي بالمديرية، وصبري حسن يوسف مدير عام إدارة الشئون المالية والإدارية، بتوفير الأطقم الطبية اللازمة من تدوير الأطباء من خلال الانتدابات أو التعاقدات اللازمة من حيث العدد المناسب وفقا للتخصصات الملحة، الإشراف الكامل على صرف مستحقات الأطقم الطبية من حيث التعاقدات والعاملين في مواجهة فيروس كورونا.