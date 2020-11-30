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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

التنمية المحلية: المحافظات تعاملت بشكل جيد في ملف التصالح

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 05:19 م
مخالفات البناء
مخالفات البناء
أحمد أبوالمحاسن
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أكدت وزارة التنيمة المحلية، انتهاء المهلة المحددة بتلقي طلبات التصالح في المباني المخالفة اليوم، منوهة أن المحافظات تعاملت بشكل احترافي مع المواطنين من حيث استقبالهم في أماكن محددة مع مراعاة التباعد الاجتماعي حرصا على صحتهم وعدم إصابتهم بكورونا.

وأضاف مصدر أن قرار الموافقة على مد فترة تلقي طلبات التصالح خلال المرات الماضية، كان بهدف تمكين المواطنين من دفع غرامات التصالح، مؤكدا أن وزير التنيمة المحلية خاطب المحافظين، الأسبوع الماضي، لإبداء رأيهم في مد فترة تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، لإصدار قرار بشأنها قبل نهاية المدة اليوم، 30 نوفمبر الجاري.

وأوضح أنه سيتم الإعلان بالأرقام عن نسب تحصيل المبالغ المالية، وإجمالي طلبات التصالح خلال فترة تلقي الطلبات، مؤكدًا أنه سيتم إعلانها خلال ساعات.

يذكر أنه وصل إجمالي طلبات التصالح إلى ما يزيد علي 2 مليون و261 ألف طلب حتى الآن، مقارنة بـ2 مليون و100 ألف طلب منذ موعد صدور قرار المد الأخير، في ظل التسهيلات التي قدمتها الدولة.​

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