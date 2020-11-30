أسماء النواب الفائزين بجولة الإعادة بالفيوم

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، نتيجة جولة الإعادة لمحافظات المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب.وتنشر الدستور، أسماء الفائزين فى جولة الإعادة بمحافظة الفيومأولا دائرة اطسافاز كل من العمدة كامل فيصل، وكامل أبو جليلثانيا دائرة سنورسفاز كل من محسن أبو سمنه، وعبدالمنعم عبدالعليم، ومحمد ثابت الجمالثالثا دائرة ابشوايفاز كل من محمد طه الخولي، وأحمد دياب.