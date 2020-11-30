أسماء النواب الفائزين بجولة الإعادة بالفيوم
الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 03:34 م
أشرف لاشينطباعة
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، نتيجة جولة الإعادة لمحافظات المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب.
وتنشر الدستور، أسماء الفائزين فى جولة الإعادة بمحافظة الفيوم
أولا دائرة اطسا
فاز كل من العمدة كامل فيصل، وكامل أبو جليل
ثانيا دائرة سنورس
فاز كل من محسن أبو سمنه، وعبدالمنعم عبدالعليم، ومحمد ثابت الجمال
ثالثا دائرة ابشواي
فاز كل من محمد طه الخولي، وأحمد دياب.
وتنشر الدستور، أسماء الفائزين فى جولة الإعادة بمحافظة الفيوم
أولا دائرة اطسا
فاز كل من العمدة كامل فيصل، وكامل أبو جليل
ثانيا دائرة سنورس
فاز كل من محسن أبو سمنه، وعبدالمنعم عبدالعليم، ومحمد ثابت الجمال
ثالثا دائرة ابشواي
فاز كل من محمد طه الخولي، وأحمد دياب.