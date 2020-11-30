وزير النقل ومحافظ القليوبية يشهدان بدء تشغيل كوبري قلما العلوي تجريبيا

شهد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، واللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، بدء التشغيل التجريبي لكوبري "قلما العلوي" بطريق "القاهرة-إسكندرية" الزراعي في الاتجاهين، والذي نفذته النيل العامة لإنشاء الطرق، إحدى شركات وزارة النقل، بعد الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية (اتجاه القاهرة إلى الإسكندرية) بنسبة 100%، وسبق الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى وتشغيله تجريبيا أمام حركة المرور، تسهيلًا على المواطنين منذ أبريل الماضي، بطول 712 مترا شامل المداخل وعرضه 24 مترا، بواقع 3 حارات لكل اتجاه بتكلفة 244 مليون جنيه.وقال وزير النقل، إن كوبري "قلما العلوي" يدخل ضمن أعمال تطوير وتوسعة طريق "القاهرة-الإسكندرية" الزراعي، والتي تشمل إنشاء 10 كباري علوية على امتداد الطريق وهي كباري (الشرقاوية، قلما وعرب الرمل وكوبري طوخ طنبشا، والروضة، وكوبري جنبواي "صفط الحرية"، و"دسونس أم دينار"، وكفر الدوار، كوم إشو "كنج عثمان العلوى"، ودسونس الحلفاوية للمشاة"، بالإضافة إلى تطوير المسافة من بنها حتى بركة السبع بطول 15 كيلومتر، ليصبح الطريق 4 حارات بكل اتجاه، وبقيمة إجمالية 1795.6 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن إنشاء هذه الكباري سيساهم في إلغاء التقاطعات السطحية لتحقيق سيولة مرورية بالطريق وإنهاء الاختناقات ومنع التكدس ومنع وقوع الحوادث المرورية بمناطق إقامة الكباري.