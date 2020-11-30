«ساعتين يد».. تقاليد غريبة للأميرة ديانا في بعض إطلالتها (صور)

- ارتداء ساعتين يد:

- رفضها ارتداء التاج الملكي:

نشر موقع برايت سايد الأمريكي بعضًا من الاطلالات الخاصة بالأميرة الراحلة ديانا بعد بدء عرض الجزئين المتتاليين من مسلسل the crown بطولة الممثلة الفرنسية الاسترالية اليزابيث دييبكي وكانت الأميرة ديانا تشتهر بموقفين هما ارتداء ساعتين يد أثناء حضورها أي مسابقة للعبة "البولو" ورفضها ارتداء تاج ملكي.عرفت الأميرة الراحلة ديانا برقتها ولطفها وحرصها على التعبير عن مشاعرها تجاه من تحبهم، من خلال إطلالاتها وارتدائها بعض الأغراض التي تبعث بها رسائل خفية إليهم وتعبر عن حبها لهم، وفي 1981 بعد فترة قصيرة من خطبتها للأمير تشارلز التقطت الكاميرات صورة للأميرة ديانا أثناء مشاهدتها خطيبها وهو يمارس لعبة "البولو" في نادي "بولو جاردز" بقلعة وندسور، ظهرت فيها مرتدية ساعتين في معصمها، الأمر الذي أثار استغراب الكثيرين وقتها.اتضح فيما بعد أن الساعة المعدنية الذهبية مع حزام رفيع التي كانت ترتديها ديانا هي ساعتها الشخصية، لكن الساعة ذات اللون البني الداكن فكانت تخص الأمير تشارلز التي ارتدتها تحية له ولتمني الحظ السعيد له وتلك الحركة هي تقليد قديم من العصور الوسطى إذ كان يربط منديل سيدة في الجزء الخلفي من خوذة الفارس قبل المبارزة، لجلب الحظ السعيد إليه، وهي طريقة كانت تستخدم لإظهار الدعم للرجال.لم يكن هذا الموقف الوحيد في حياة ديانا الذي عبرت من خلاله عن حبها لشخص في حياتها، فقد رفضت ارتداء التاج الذي أهدته لها الملكة إليزابيث الثانية يوم زفافها، واختارت بدلا منه تاج كان يخص عائلتها، فقد كانت تريد أن تبعث برسالة أنها ستظل وفية لتقاليد أسرتها، لأن العديد من النساء، بما في ذلك شقيقتها، قد تزوجن وهن مرتديات هذا التاج.