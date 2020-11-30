ضبط 3664 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور تواصل حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحاور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة.وتمكن رجال المرور خلال 24 ساعة من ضبط 3664 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1238 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 222 مخالفة السير بدون تراخيص، 14 دراجة نارية مخالفة، 29 مخالفة شروط التراخيص، 29 مخالفة موقف عشوائي.وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.يأتي ذلك في إطار تنفيذ إستراتيجية وزارة الداخلية؛ بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.