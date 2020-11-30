79 وفاة و2748 إصابة بكورونا في النمسا

أعلنت وزارة الصحة النمساوية، اليوم الاثنين، تسجيل 2748 إصابة جديدة و79 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة.وذكر بيان لوزارة الصحة، اليوم، أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 282 ألفا و456 حالة، تعافى منها 221 ألفا و692 حالة، بينما توفيت 3148 حالة.وأشار إلى أن أعلى الإصابات تم تسجيلها في ولاية النمسا السفلى، وبلغت 619 حالة، أما النمسا العليا فسجلت 521 حالة، والعاصمة فيينا 366 حالة، بينما جاءت أقل الإصابات فى بورجنلاند وبلغت 107 حالات.