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حوادث

حل لغز مقتل عجوز إمبابة.. شاب وفتاتان استعانوا بطفلة في الجريمة

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 12:30 م
مقتل عجوز إمبابة
مقتل عجوز إمبابة
ندى حمدي
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كشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة لغز مقتل عجوز داخل شقتها في منطقة إمبابة، حيث تبين أن فتاتين وشابا وطفلة وراء ارتكاب الجريمة بدافع السرقة.

كانت البداية بتلقي قسم شرطة إمبابة بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة مسنة داخل شقتها، وفور إخطار اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، وجّه بسرعة الانتقال لفحص البلاغ وبيان ملابسات الواقعة.

انتقلت قوة أمنية برئاسة العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث قطاع شمال الجيزة، والمقدم مؤمن فرج رئيس مباحث إمبابة، إلى مسرح الواقعة، وتبين أن الجثة لسيدة تبلغ من العمر 79 عاما، توجد حول رقبتها آثار خنق، بالإضافة إلى تعرضها للضرب على رأسها ووجهها.

وتبين من الفحص وجود آثار بعثرة بمحتويات الشقة وفقدان مصوغات ذهبية كانت تتحلى بها المجني عليها، ما يشير إلى وجود دافع السرقة.. شكل اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة وتحديد هوية الجناة والدافع وراء ارتكاب الجريمة.

نجحت التحريات برئاسة اللواء عاصم أبوالخير مدير المباحث الجنائية، والعميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، في الوصول إلى هوية الجناة، حيث تبين أنهم 4 أشخاص، فتاتان وشاب وطفلة تبلغ من العمر 10 سنوات، نجحت قوة أمنية في إلقاء القبض على المتهمين.

وأقر المتهمون بارتكاب الجريمة، حيث اعترفت متهمة بأنها كانت تتردد على والدتها في العقار الذي تقطن به المجني عليها وشاهدتها عدة مرات، وعلمت أنها ميسورة الحال عندما رأتها تتحلى بالمصوغات الذهبية، فقفز إلى ذهنها فكرة التخلص منها وقتلها، واستعانت بباقي المتهمين مستغلين كبر سن المجني عليها وزوجها البالغ من العمر 80 عاما ويعاني من ألزهايمر.

وأضافت المتهمة في اعترافاتها أنها لجأت إلى حيلة للدخول إلى شقة المجني عليها، حيث استعانت بطفلة "المتهمة الرابعة" للطرق على باب شقتها حتى تشعر بالأمان تجاهها وتفتح الباب لاستقبالها، وما أن قامت المجني عليها بفتح الباب حتى باغتها المتهم وانهال عليها بالضرب ثم أطبق يديه على رقبتها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

اعترف المتهمون باستيلائهم على 3 غوايش وسلسلة أرشدوا عن مكان إخفائها.

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