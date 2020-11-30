رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 30 نوفمبر 2020 الموافق 15 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«The Crown» يشعل التوتر بين بريطانيا ونتفلكس

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 09:22 ص
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
بدأت ملامح التوتر بين منصة "نتفلكس" للبث التلفزيوني والحكومة البريطانية تظهر شيئا فشيئا، على خلفية مسلسل "ذا كراون" أو "التاج" الشهير، الذي يتناول سيرة الملكة إليزابيث.

وكشفت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، إن وزير الثقافة أوليفر دودن "كثف ضغوطه على منصة بث الأفلام بسبب مسلسل التاج"، حيث قال الوزير: "على منصة نتفلكس أن توضح لمشتركيها البالغ عددهم 195 مليونا، أن مسلسل التاج عمل خيالي".

وشدد على ضرورة "إضافة علامة إخلاء المسؤولية" في صفحة المسلسل، حيث ترى الحكومة البريطانية أن العمل الفني لا ينقل صورة حقيقية عن الملكة.

وتابع: "إنه عمل خيالي تم إنتاجه بشكل جميل، لذا كما هو الحال مع الإنتاجات التلفزيونية الأخرى، يجب أن تكون نتفلكس واضحة جدا".

وأشار الوزير البريطاني إلى أنه يخطط لمراسلة "نتفلكس" من أجل "التعبير عن مخاوفه"، قائلا: "من دون ذلك، أخشى أن جيلا من المشاهدين الذي لم يعش هذه الأحداث قد يخطئ ويعتبر الخيال حقيقة".

و"التاج" مسلسل من إعداد وكتابة بيتر مورغان وإنتاج شركة "ليفت بانك"، ويعرض منذ عام 2016 ويتناول، قصة وسيرة الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إخلاء سبيل اليوتيوبر «شاور» بكفالة 3 آلاف جنيه

بالأسماء.. تعرف على تشكيل مجلس الزمالك الجديد

الإحصاء: 15 ألف حالة طلاق بعد 20 سنة زواج خلال عام

المدرس المتهم بالتحرش فى المنوفية: «مش هسيب حقى»

الصور

image description

ننشر نتيجة انتخابات اتحاد طلاب مدارس دمياط

image description

تصدير 824 حاوية فواكه وخضروات لـ5 دول عبر ميناء دمياط

image description

رئيس جامعة دمياط يستقبل مدير صندوق مكتبات مصر العامة

image description

ضبط 11 مليون قرص مخدر قبل تهريبها بدمياط

image description

ضبط آلاف الأدوية غير المرخصة بدمياط

الأكثر قراءة

رسميًا.. إيقاف مجلس الزمالك.. ولجنة مؤقتة لإدارة النادي

السيرة الذاتية للمستشار أحمد بكري رئيس نادي الزمالك الجديد

حافظ «مش فاهم» الميرازى!

أول تعليق من أحمد مرتضى منصور بعد حل مجلس الزمالك

إنفوجراف

image description

محتويات شنطة عضو مجلس الشيوخ (إنفوجراف)

image description

كل شئ عن سيارة التوثيق المتنقلة «إنفوجراف»

image description

نصائح تحميك من النصب فى «الجمعة السوداء»

image description

7 التزامات على الجمعيات الأهلية (انفوجراف)

نجم الساعة

إيناس عبدالدايم: خطط لتعويض الناشرين بعد تأجيل معرض القاهرة للكتاب (حوار)

منوعات

«الصحة العالمية»: وفيات الملاريا بأفريقيا ستتجاوز كورونا

مركز روسي: وباء كورونا سينتهي بـ«مناعة القطيع»

طبيب مارادونا يكشف كواليس الساعات الأخيرة

مواعيد القطارات اليوم الإثنين 30-11-2020

أيام زمان

حكاية الفيلم الذى لم يكتمل بين «كلاى» وسعاد حسنى

«حرام علىّ وخيانة للنادى».. الأيام الأخيرة لصالح سليم فى الملعب

مأساة سعاد حسنى (4): كيف أنقذ محمد عبدالوهاب السندريلا فى فيلم «حسن ونعيمة»؟

قصة تعصب عبدالحليم حافظ مع تشجيع النادى الأهلى

مقالات الرأي
عمرو خالد
«الحليم».. يؤخر العقاب لأنه يحبك حتى تعود وتتوب
د.أحمد الخميسى
ملف الوحدة الوطنية
ماجد حبته
حافظ «مش فاهم» الميرازى!
بسنت حسن
بسنت حسن تكتب: ما تعلاش عن الحاجب
المزيد

الثقافة

ختام فعاليات معرض «فن الكم» بطلعت حرب اليوم

الأحد.. معرض «بهجاجيو» بجاليري أوبونتو

غدًا.. بدء فعاليات مؤتمر اتحاد الناشرين العرب الخامس الافتراضي

غدًا.. حفل توقيع ومناقشة كتاب الفنان سمير صبري «حكايات العمر كله»