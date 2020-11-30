رئيس البرازيل يلمح إلى «وجود غش» بالانتخابات الأمريكية

ألمح الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، إلى "وجود غش" في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، مشيرا إلى أن لديه مصادر خاصة تؤكد ذلك لا يمكنه الكشف عنها.ووفقا لما نقلته شبكة روسيا اليوم، عن صحيفة "دايلي ميل"، فإن بولسونارو، قال في حديثه إلى الصحفيين أثناء الإدلاء بصوته في السباقات البلدية، تعليقا على مزاعم الرئيس دونالد ترامب بحدوث مخالفات في التصويت الأمريكي، "لدي مصادر معلومات خاصة بي، التي لا يمكنني أن أكشف عنها، كان هناك الكثير من الغش.. ولا أحد يتكلم عن ذلك".وأضاف جايير بولسونارو، "أنا لا أعلم إذا كانت كمية الغش كافية لتحديد فوز أحدهما، يجب أن ننتظر".كما أعرب عن شكوكه بشأن نظام التصويت الإلكتروني الحالي في البرازيل، والذي أشار إلى أنه عرضة للاحتيال.وحث البلاد على العودة إلى نظام الاقتراع الورقي لانتخابات 2022 الرئاسية.هذا وأعطت إدارة الرئيس دونالد ترامب الضوء الأخضر لإطلاق عملية نقل السلطة، التي تفترض مشاورات المسؤولين الفدراليين الحاليين مع فريق بايدن.في الوقت نفسه، لا يعترف الرئيس الحالي للولايات المتحدة، دونالد ترامب، بالهزيمة ويطعن بنتائج الانتخابات في المحاكم. ومن المقرر تنصيب الرئيس المقبل في 20 يناير عام 2021.