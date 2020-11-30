«تنمية الصادرات إلى الكويت» في ندوة إلكترونية الأربعاء

ينظم المجلس التصديري للصناعات الغذائية بالتعاون مع جهاز التمثيل التجاري ندوة إلكترونية عن فرص تنمية الصادرات الغذائية المصرية إلى الكويت بعد غد الأربعاء، بمشاركة الوزير المفوض التجاري أحمد زكى مدير إدارة المشرق العربي، والوزير المفوض التجاري أحمد بديوى رئيس مكتب التمثيل التجاري فى الكويت.وقال المجلس - في بيان له اليوم الاثنين - إنه سيتم استعراض تطور الصادرات الغذائية المصرية إلى الكويت خلال السنوات السابقة،وأهم السلع الغذائية التي يتم تصديرها، بالإضافة إلى معلومات حول واردات الكويت الغذائية من العالم والدول المنافسة.وأضاف أنه سيتم استعراض ملامح السوق الكويتي وأنماط الاستهلاك وطرق وآليات الترويج للمنتجات المصرية بالسوق الكويتي، بالإضافة إلى أهم قنوات التوزيع والشركات المستوردة الكويتية.