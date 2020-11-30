المتحف المصرى الكبير يحصل على 3 شهادات أيزو فى أقل من 60 يومًا

قال عاطف مفتاح، المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة، إن المتحف حصل على ثلاث شهادات أيزو في كل من البيئة والجودة والسلامة والصحة المهنية في أقل من 60 يومًا لتكون هذه المرة الأولى من نوعها على المستويين الدولي والإقليمي التي يحصد فيها متحف هذه الشهادات الثلاث.وأضاف مفتاح - فى بيان - أن ذلك يأتي تأكيدًا على تطبيق كافة المعايير العلمية، والمواصفات القياسية الدولية؛ كضمان الجودة والتخطيط وتقييم الأداء والتحسين المستمر، بالاضافة إلى تحقيق الاستدامة في مجال البيئة، متوقعًا أن ينعكس ذلك على تنشيط السياحة المحلية والدولية، حيث سيجد الزائر اهتمامًا ملحوظًا بالبيئة والجودة، ضمن آليات معدة خصيصًا لقياس رضاء العملاء.وتسلم مفتاح شهادتي اعتماد المواصفات الدولية القياسية: الأولى خاصة بنظام إدارة البيئة (14001:2015 ISO)، والثانية خاصة بنظام إدارة الجودة (ISO 9001:2015)، وكان قد سبق للمتحف في شهر سبتمبر الماضي الحصول على شهادة اعتماد المواصفات الدولية القياسية الخاصة بنظام إدارة السلامة والصحة المهنية (ISO 45001:2018).وقام بتسليم تلك الشهادات المهندس محمد حبيب مدير عام شركة OSS middle east، والدكتور طارق رزق استشاري شركة OSS middle east، بحضور الدكتور حسين كمال مدير عام مركز الترميم بالمتحف، والدكتور عيسى زيدان مدير عام الشئون التنفيذية للترميم ونقل الآثار بالمتحف، والدكتورة الشيماء عيد مسئول أول السلامة والصحة المهنية بالمتحف.يشار إلى أن المتحف المصري الكبير كان قد أصدر كتيبًا بعنوان (لم نتوقف يومًا في مواجهة كورونا) لتوثيق جميع الإجراءات التي اتخذت في تلك الفترة.