أسقف طما يترأس الاجتماع العام بكاتدرائية أبو فام

ترأس الأنبا إسحق أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بطما، مساء اليوم الأحد، فعاليات الاجتماع العام بكاتدرائية القديس أبوفام الأوسيمي.وشارك بالحضور في الاجتماع عدد من كهنة الإيبارشية والأقباط، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية خلال الشهر الجاري خفض الأعداد التي تقيمها في القداسات الإلهية بكنائسها المختلفة بنسبة 25% من طاقتها الاستيعابية، طبقًا للإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الكنيسة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.وأصدر قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، بيانًا بعدد من الإجراءات الاحترازية لتقليل الأعداد في أنشطة الكنائس، وعقد صلوات الأكليل بـ10 أفراد فقط والجنازات بـ20 فرد، وإلغاء صلوات الحميم وصلاة التالت، والاكتفاء بأعداد محدودة في القداسات ومدارس الأحد.