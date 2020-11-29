«النفط الليبية» تكشف عن ضياع 186 مليار دينار

اعتبر رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا مصطفى صنع الله، اليوم الأحد، أن مصرف ليبيا المركزي بقيادة الصديق الكبير وسياساته النقدية، فاشلة وغير فاشلة، متهما إياه بالفساد والسطو على الإيرادات النفطية.وقال صنع الله في بيان مصور، نشره الحساب الرسمي لمؤسسة النفط، إن هناك 186 مليار دينار حصيلة بيع النفط والغاز وباقي المشتقات لا يُعرف أين ذهبت عوائدها فضلا عن أنه لم يتم ضخها في مشاريع داخل ليبيا.وكشف رئيس مؤسسة النفط عن تضخم حسابات وثروات عشرات من المسؤولين في تلك الفترة تضخمت وأصبحوا يمتلكون الملايين عن طريق اعتمادات وهمية حظي بها من أسماهم "الديناصورات والقطط السمان والوحوش".وأكد صنع الله أن المصرف المركزي هو المستشار الاقتصادي للحكومة، مشيرًا إلى أنه ينادي بالشفافية منذ عام 2016م، متسائلا أين تذهب الأموال، ولماذا يستفيد منها مراكز القوى، موضحا أن الاحتفاظ بأموال النفط في المصرف الخارجي هو إجراء قانوني لمصلحة الليبيين، بدلا من إهدارها في مساهمات فاشلة.وطالب رئيس مؤسسة النفط الجهات المعنية والمختصة بالتصدي للمأزق الخطير الذي تشهده ليبيا نتيجة للسياسات النقدية الفاشلة لمحافظ المصرف المركزي.