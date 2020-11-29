الكشف على 700 مريض من أهالي كفر الخضرة بالمنوفية

نظّمت إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة المنوفية، بالتعاون مع الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية "مشروع القوافل الطبية" بوزارة الشباب والرياضة قافلة طبية إلى قرية كفر الخضرة بمركز الباجور.وقامت القافلة بالكشف على 700 مريض من أهالي القرية وتحويل 42 مريضًا إلى مستشفيات الجامعة، لاستكمال الفحوصات الطبية والأشعة والتحاليل الطبية، كما تم عقد ندوة توعوية للوقاية من كورونا حضرها 152 من الأهالي.شارك في القافلة من أطباء الإدارة الطبية ومستشفى الطلبة بالجامعة فى تخصصات الأطفال الدكتور حامد بحبح والجلديهة ود.نجلاء حتحوت والعظام د.مصطفى حجاج والباطنة د. أحمد عصمت والعيون د. رانيا الديب الأنف والأذن ود.رشا عاطف التوعية الصحية ود. عمرو الحبشى من مديرية الصحة.وشارك في القافلة من إدارة النشاط الاجتماعى بالجامعة أسامة ضيف وجيهان جمال وأحمد سيف ورشا عادل ومها فرج.