رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 29 نوفمبر 2020 الموافق 14 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الكشف على 700 مريض من أهالي كفر الخضرة بالمنوفية

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 10:59 م
قافلة طبية
قافلة طبية
ولاء القاضى
طباعة
نظّمت إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة المنوفية، بالتعاون مع الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية "مشروع القوافل الطبية" بوزارة الشباب والرياضة قافلة طبية إلى قرية كفر الخضرة بمركز الباجور.

وقامت القافلة بالكشف على 700 مريض من أهالي القرية وتحويل 42 مريضًا إلى مستشفيات الجامعة، لاستكمال الفحوصات الطبية والأشعة والتحاليل الطبية، كما تم عقد ندوة توعوية للوقاية من كورونا حضرها 152 من الأهالي.

شارك في القافلة من أطباء الإدارة الطبية ومستشفى الطلبة بالجامعة فى تخصصات الأطفال الدكتور حامد بحبح والجلديهة ود.نجلاء حتحوت والعظام د.مصطفى حجاج والباطنة د. أحمد عصمت والعيون د. رانيا الديب الأنف والأذن ود.رشا عاطف التوعية الصحية ود. عمرو الحبشى من مديرية الصحة.

وشارك في القافلة من إدارة النشاط الاجتماعى بالجامعة أسامة ضيف وجيهان جمال وأحمد سيف ورشا عادل ومها فرج.

موضوعات متعلقة

المتهم باغتصاب طفلة 8 سنوات بقنا: حافظت على عذريتها

السيرة الذاتية للمستشار أحمد بكري رئيس نادي الزمالك الجديد

أسعار الذهب اليوم الأحد 29-11-2020

«تاج الدين» يبشِّر المصريين: توفير لقاح كورونا فور اعتماده

الصور

image description

تصدير 824 حاوية فواكه وخضروات لـ5 دول عبر ميناء دمياط

image description

رئيس جامعة دمياط يستقبل مدير صندوق مكتبات مصر العامة

image description

ضبط 11 مليون قرص مخدر قبل تهريبها بدمياط

image description

ضبط آلاف الأدوية غير المرخصة بدمياط

image description

«سياسة أمريكا تجاه الشرق الأوسط في عصر بايدن» ندوة بجامعة أسيوط

الأكثر قراءة

رسميًا.. إيقاف مجلس الزمالك.. ولجنة مؤقتة لإدارة النادي

السيرة الذاتية للمستشار أحمد بكري رئيس نادي الزمالك الجديد

إبراهيم عيسى: من ينادي بالخلافة عليه مراجعة مفهومه عن الوطنية

أول تعليق من أحمد مرتضى منصور بعد حل مجلس الزمالك

إنفوجراف

image description

كل شئ عن سيارة التوثيق المتنقلة «إنفوجراف»

image description

نصائح تحميك من النصب فى «الجمعة السوداء»

image description

7 التزامات على الجمعيات الأهلية (انفوجراف)

image description

الكمامة خيرٌ من العلاج.. يمكنها إنهاء «كورونا» إذا ارتداها 70% من السكان (إنفوجراف)

نجم الساعة

إيناس عبدالدايم: خطط لتعويض الناشرين بعد تأجيل معرض القاهرة للكتاب (حوار)

منوعات

طبيب مارادونا متهم بالقتل غير المتعمد

«مش لوحدك».. نجوم كرة سبقوا شيكابالا في الاكتواء بنار العنصرية

ظهور انفلونزا الطيور في إنجلترا

بلجيكا تعيد فتح المحال التجارية في ديسمبر

أيام زمان

قصة تعصب عبدالحليم حافظ مع تشجيع النادى الأهلى

فنان شهير قاطع النادي الأهلي بسبب عامل لا يغسل يديه

«عمل الدور كما تخيلته».. لماذا أشاد نجيب محفوظ بالفنان محمد رضا؟

ذكريات حمادة إمام وطه إسماعيل وشحتة مع «أهداف لا تُنسى»

مقالات الرأي
عمرو خالد
«الحليم».. يؤخر العقاب لأنه يحبك حتى تعود وتتوب
د.أحمد الخميسى
ملف الوحدة الوطنية
ماجد حبته
حافظ «مش فاهم» الميرازى!
بسنت حسن
بسنت حسن تكتب: ما تعلاش عن الحاجب
المزيد

الثقافة

فاطمة الحصي: الأمراض الثقافية شوّهت الوسط الثقافي (حوار)

أمهات الأدباء 5| والدة جبران خليل جبران: أنقذته من التشرد في طفولته

عبدالحميد: «ما بعد كورونا» يدعم المبدعين فى مواجهة فقدان اليقين

أحمد الشهاوي: أهديت ديواني لابني أملًا أن يمنحه بعض السعادة