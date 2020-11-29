مستندات تقديم شقق وزارة الإسكان 2020 في الاعلان الـ14 للمتزوجين وأصحاب المهن

ننشر تفاصيل مستندات تقديم شقق وزارة الإسكان 2020 في الاعلان الـ14 حيث أعلنت وزارة الإسكان المستندات المطلوبة لحجز شقق وزارة الإسكان 2020 بالتزامن مع بدء صندوق الإسكان الاجتماعي بدعم التمويل العقاري طرح الوحدات السكنية ضمن الإعلان الرابع عشر للإسكان الاجتماعي ضمن مبادرة الرئيس عبد التفاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك لتوفير وحدات سكنية كاملة التشطيبات

المستندات المطلوبة لحجز شقق الإسكان الاجتماعي 2020 الاعلان الـ 14

وحددت وزارة الإسكان المستندات المطلوبة الواجب توافرها لحجز شقق الإسكان الاجتماعي 2020 والتي تتمثل فيما يلى:-

صورة بطاقة الرقم القومي المكون من 14 رقما للمتقدم وزوجه شريطة أن تكون سارية، بالإضافة إلى مستندات مفردات الدخل الخاص بالمتقدم، بحيث يكون الدخل المذكور هو صافي الدخل الشهري، وقسيمة الزواج الخاصة بهما، ثم شهادة ميلاد إلكترونية خاصة بالأولاد.

وأوضحت الوزارة أن المتقدم للحجز إذا كان متزوج ينبغي عليه تقديم مفردات مرتب الزوجة، وفي حالة كانت الزوجة لا تعمل ييتم تقديم ما يفيد ذلك، وإيصال سداد مقدم الحجز ومصروفات التسجيل.

أوراق المهن الحرفية والأعمال الحرة لتقديم شقق الإسكان

وعن الأوراق المطلوبة للعاملين في المهن الحرفية والأعمال الحرة والأنشطة التجارية للتمكن من تقديم شقق الإسكان، يتم تقديم شهادة من محاسب قانوني معتمدة تحدد صافى الدخل السنوي أو الشهري للمتقدم وماهية مهنته، بالإضافة إلى تقديم صورة من البطاقة الضريبية أو السجل التجاري لأصحاب المهن والأنشطة التجارية والحرفية، وفي حالة وجود شهادة التأمينات الاجتماعية يتم توضيح المهنة والأجر التأميني أو صورة من البطاقة النقابية أو اشتراك النقابة.

الأوراق المطلوبة لأصحاب المعاشات والأرامل

وبالنسبة للأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات، شددت وزارة الإسكان على ضرورة تقديم طابعة معتمدة ببيانات المعاش من التأمينات بالنسبة للأرملة وأصحاب المعاشات، والمطلقة صورة من مستند النفقة التي تتحصل عليها من طليقها.

كما تتضمن الأوراق المطلوبة للتقديم في شقق الإسكان الاجتماعي صور من الشهادات الرسمية المثبتة للحالة الاجتماعية، وإيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي (كهرباء أو غاز أو مياه)، بالإضافة إلى عدد أفراد الأسرة (وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة، وشهادات ميلاد الأبناء القصر رقم قومي مُميكن، وقيد عائلي مُميكن).

وفي حال سبق الحجز بأحد مشروعات الإسكان الاجتماعي دون التخصيص والاستفادة يشترط تقديم مستند يُفيد بسحب مقدم جدية الحجز بالإعلان السابق، كما يتم تقديم صورة من عقد الإيجار عليه صحة توقيع من الشهر العقاري.