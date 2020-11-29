بعد حل مجلس الزمالك.. ما مصير فريق الكرة والجهاز الفني؟
الأحد 29/نوفمبر/2020 - 08:09 م
كشف المستشار أحمد بكري، رئيس اللجنة المعينة لإدارة نادي الزمالك، عن مصر فريق الكرة والجهاز الفني بعد حل مجلس الإدارة.
وقال إن دور اللجنة سيتمثل في إدارة النادي على أحدث وجه، والاهتمام الكبير بفريق الكرة، فضلًا عن الإشراف على كل الإدارات الأخرى.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «هدفنا الحفاظ على كيان الزمالك، وإعادته على الساحة بشكل لائق ومحترم»، مشيرًا إلى أنه تلقى اتصالًا من الدكتور أشرف صبحي، وزير الرياضة لتولي اللجنة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «هدفنا الحفاظ على كيان الزمالك، وإعادته على الساحة بشكل لائق ومحترم»، مشيرًا إلى أنه تلقى اتصالًا من الدكتور أشرف صبحي، وزير الرياضة لتولي اللجنة.
وأكد أن اللجنة المعينة لن تغير الجهاز الفني قائلًا: «الجهاز الفني كما هو، وسنوفر احتياجات الجهاز وفقًا لاحتياجاتهم، فريق الكرة خط أحمر، مش هنشتته ونصدر صورة إن الدنيا خربت».
وأكمل: «قبلت المغامرة كون الزمالك مثقلا بالمشكلات والأعباء ويحتاج إلى مجهود جبار».
وأكمل: «قبلت المغامرة كون الزمالك مثقلا بالمشكلات والأعباء ويحتاج إلى مجهود جبار».