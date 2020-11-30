سعر اليورو اليوم الإثنين 30-11-2020 بالبنوك المصرية





سعر اليورو اليوم في مصر لحظة بلحظة





تراجع سعر اليورو اليوم في بنك كريدي أجريكول ليسجل للشراء 18.59 جنيه وللبيع 18.79 جنيه، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 18.59 جنيه وللبيع 18.79 جنيه، وفي بنك عوده انخفض سعر اليورو أمام الجنيه ليسجل للشراء 18.58 جنيه وللبيع 18.79 جنيه، وفي البنك الأهلي اليوناني سجل للشراء 18.56 جنيه وللبيع 18.77 جنيه، أما في بنك إتش إس بي سي فسجل للشراء 18.56 جنيه وللبيع 18.76 جنيه.



سعر اليورو اليوم

وفي البنك الأهلي الكويتي استقر سعر اليورو أمام الجنيه ليسجل للشراء 18.59 جنيه وللبيع 17.79 جنيه، وفي بنك بلوم سجل للشراء 18.59 جنيه وللبيع 18.79 جنيه، كما استقر سعر اليورو اليوم في بنك مصر ليسجل للشراء 18.56 جنيه وللبيع 18.77 جنيه. وفي البنك الأهلي الكويتي استقر سعر اليورو أمام الجنيه ليسجل للشراء 18.59 جنيه وللبيع 17.79 جنيه، وفي بنك بلوم سجل للشراء 18.59 جنيه وللبيع 18.79 جنيه، كما استقر سعر اليورو اليوم في بنك مصر ليسجل للشراء 18.56 جنيه وللبيع 18.77 جنيه.



أسعار اليورو اليوم





وفي بنك الإسكندرية ارتفع سعر اليورو اليوم ليسجل للشراء 18.56 جنيه وللبيع 18.79 جنيه، وفي البنك الأهلي المصري سجل للشراء 18.56 جنيه وللبيع 18.79 جنيه، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل للشراء 18.57 جنيه وللبيع 18.78 جنيه، كما ارتفع سعر اليورو أمام الجنيه في البنك المصري الخليجي ليسجل للشراء 18.58 جنيه وللبيع 18.79 جنيه، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل للشراء 18.58 جنيه وللبيع 18.79 جنيه، وفي البنك المركزي المصري سجل للشراء 18.66 جنيه وللبيع 18.81 جنيه.



وفي البنك المصري لتنمية الصادرات سجل للشراء 18.58 جنيه وللبيع 18.79 جنيه، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 18.59 جنيه وللبيع 18.79 جنيه، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 18.59 جنيه وللبيع 18.79 جنيه، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 18.59 جنيه وللبيع 18.79 جنيه، وفي بنك التعمير والإسكان سجل للشراء 18.59 جنيه وللبيع 18.80 جنيه، وفي بنك قناة السويس سجل للشراء 18.61 جنيه وللبيع 18.79 جنيه، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 18.59 جنيه وللبيع 18.79 جنيه.





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