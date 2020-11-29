محافظ الإسكندرية: نحتاج 15 مليار جنيه لإعادة بناء شبكة الصرف

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن الإسكندرية بها مشاكل كثيرة تعاني منها، ومنها ما نمر به تلك الفترة وهي مشكلة من التغيرات المناخية، والتي هي السبب الرئيسي لنزول تلك الكميات من الأمطار على المدينة، والتي وصلت خلال نواة واحدة في 2020، إلى 10 ملايين متر مكعب من مياه الأمطار.جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الشهري، الذي أقامته المحافظة اليوم بالديوان العام، والتي تدور حول ملف الأمطار ومستقبل المحافظة في التعامل مع النوات الشديدة والخطط العاجلة والطويلة المدى، بحضور اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية.وأوضح أن إعادة بناء شبكة صرف صحى جديدة تصل تكلفتها من 13 إلى 15 مليار جنيه، وهو ما يستدعي تكسير شوارع المحافظة بأكملها، لذلك خطة تطوير شبكة الصرف ستكون على مراحل، وبناء عليه تم عمل خريطة لحل مشكلة الأمطار، وخلال اجتماع رئيس الوزراء تم توفير 300 مليون جنيه كحل عاجل لأزمة مياه الأمطار التي تتعرض لها الإسكندريه في النوات.وأشار إلى أنه خلال النوات السابقة، تم إعادة توزيع النقاط الساخنة، حيث كان هناك 70 نقطة في 2019، أصبحت خلال عام 2020، 93 نقطة ساخنة، لذلك يتم عمل حلول عاجلة للتعامل مع النوات القادمة خلال فصل الشتاء الحالي.وأضاف أن خلال النوة الماضية تمت الاستعانة بسيارات وبدالات من المحافظات المجاورة لشفط المياه التي فاقت القدرة الاستيعابية، وتم نزح الأمطار من الشوارع الرئيسية خلال ساعات قليلة، وبتواجد جميع المسئولين في الأحياء، كما تم نزح المياه خلال 48 ساعة تم شفط المياه بالنجوع والعزب، بسبب تكدس تلك المناطق بالبناء المخالف، مشيرًا إلى أن هناك 134 ألف، و596 قرار إزالة حتى الآن وجميعنا مقصرون في حق الدولة التي تقف مع المواطن.