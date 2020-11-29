الإحصاء: 15 ألف حالة طلاق بعد 20 سنة زواج خلال عام

كشفت إحصائية رسمية حديثة، أرقاما صادمة بشأن حالات الطلاق فى مصر مؤخرًا، والتى سجلت ارتفاعًا إلى 225.9 ألف شهادة طلاق خلال عام 2019، مقابل 211.5 ألف شهادة خلال العام السابق عليه، وفيما يلى نرصد أبرز هذه المؤشرات:- سجلت أعلى حالات طلاق بين المتزوجين أقل من سنة بعدد 29.7 ألف حالة خلال عام 2019.- بلغ عدد حالات الطلاق بين المصريين بعد أكثر من 20 سنة زواج حوالى 15.2 ألف حالة طلاق خلال عام واحد فقط.- وقع العدد الأكبر من الحالات فى الطلاق البائن بينونة صغرى – الذى يمكن للمطلق أن يعيد مطلقته بعقد ومهر جديدين- بعدد 188.6 ألف حالة طلاق خلال عام.- بلغ عدد حالات الطلاق التى لا يمكن للمطلق إعادة مطلقته إلا بعد زواجها من آخر أو ما يعرف بالبينونة الكبرى" 3528 حالة طلاق.- سجلت أعلى معدلات طلاق بين المتزوجين من أصحاب المؤهلات العلمية أقل من جامعية بعدد 80.6 ألف حالة طلاق للمؤهل المتوسط و52.9 ألف حالة طلاق لمن يقرأ ويكتب فقط.