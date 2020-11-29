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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

رئيس «نقل الكهرباء» تكشف نتائج عمل القطاع خلال الفترة الماضية

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 05:03 م
الكهرباء
الكهرباء
عمرو خان
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قالت المهندسة صباح محمد مشالي، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، إن إجمالي كمية الطاقة المباعة خلال العام المالى 2019-2020، حوالى 181 مليار «ك.و.س».

وأشارت «مشالي» إلى أن القطاع نجح في تدعيم وتطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء لاستيعاب القدرات الكبيرة التي يتم إضافتها من المصادر الجديدة والمتجددة والاستفادة منها.

وأوضحت أن من ضمن هذه الجهود؛ تنفيذ العديد من المشروعات في مجال الخطوط الهوائية ومحطات المحولات على الجهود الفائقة والعالية على مستوى الجمهورية، من 2014 تنتهي خلال العام الحالي، حيث تمت زيادة أطوال الشبكات جهد 500 ك.ف من 2300 كم عام 2014 إلى حوالي 6200 كم بالعام المالى 2019- 2020.

وتابعت: «كما تمت زيادة سعات محطات المحولات جهد 500 ك.ف زيادة قدرها 4 أضعاف، عن وضع الشبكة عام 2014 على ذات الجهد، بالإضافة إلى ما تمت إضافته من أطوال خطوط وسعات محطات محولات على باقى الجهود، سواءً أكان إنشاء مشروعات جديدة أو توسيع مشروعات قائمة».

جاء ذلك في تقرير عرض خلال انعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية للعام المالي 2019-2020، اليوم الأحد، يستعرض جهود قطاع الكهرباء خلال الفترة الماضية.

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