الإمارات تنشئ مجلسًا جديدًا للأمن الإلكتروني

قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئيس الوزراء نائب رئيس دولة الإمارات وحاكم دبي علىتويتر إن الإمارات أقرت اليوم الأحد، "إنشاء مجلس للأمن السيبراني في الدولة يختص بإعداد سياسات وتشريعات لتعزيز الأمن السيبراني".وعين مجلس وزراء الإمارات أيضا وزير الدولة ورئيس شركة أدنوك سلطان الجابر "مبعوثا خاصا لدولة الإمارات في مجال التغير المناخي لتمثيل الدولة في كافة المحافل الخارجية وكافة التفاهمات الدوليةالمتعلقة بهذا الملف الحيوي الذي سيكون على رأس الأجندة الدولية المتعلقة بمستقبل العالم".