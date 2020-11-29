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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

اليونان تواصل التفاوض لإطلاق سراح بحارة مختطفين قبالة سواحل نيجيريا

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 03:00 م
بحارة مختطفين
بحارة مختطفين
أبوزيد على
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تستمر المفاوضات من قبل السلطات اليونانية، للإفراج عن البحارة اليونانيين الذين تم احتجازهم في ساحل قبالة نيجيريا.
وأعلنت وزارة البحرية التجارية اليونانية، اليوم الأحد، أن شركة للنقل البحري تجري مفاوضات للإفراج عن 3 بحارة يونانيين، تم خطفهم من قبل قراصنة قبالة نيجيريا منتصف نوفمبر.

وذكرت إذاعة «مونت كارلو» الدولية، أن 3 من أفراد الطاقم الـ5 لسفينة الإمداد «ستيليوس كي» التي ترفع علم توجو، تم خطفهم في 16 نوفمبر، بعد هجوم من القراصنة.

وأشارت إلى أن شركة «رويال شيب مانيجمنت» المالكة للناقلة؛ تجري مفاوضات لإطلاق سراح البحارة.

خطف القراصنة قبطان السفينة «ستيليوس كي» واثنين من أفراد طاقمها، وتمكن البحاران المتبقيان من الإبحار بالسفينة إلى لاجوس.

وتعد هذه هى عملية الخطف الـ23 في خليج غينيا خلال العام الجاري، وخطف في المجموع 118 شخصًا حسب شركة "درايد جلوبال" المتخصصة بالأمن البحري.

ونشرت تقييمًا للمخاطر يشير إلى أن الوضع «حرج» في خليج غينيا، فور خطف اليونانيين، مشيرة إلى أن هذه هى الحادثة الثانية من نوعها خلال 3 أيام، في ظل ارتفاع حاد في حوادث الأمن في المنطقة.

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