هونج كونج تسجل أعلى عدد من الإصابات بكورونا منذ أربعة أشهر

سجلت هونج كونج 115 إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الأحد، من بينها 109 إصابات محلية، في أعلى عدد يتم تسجيله منذ ما يقرب من أربعة أشهر، حيث تكافح السلطات موجة جديدة من كوفيد-19.ويمثل هذا العدد ارتفاعا من 84 حالة سجلت يوم السبت، كما أنه الأعلى منذ أول أغسطس عندما تم تسجيل 125 حالة.وبلغ أعلى عدد من الإصابات في هونج كونج 149 وسجل في 30 يوليو.ومنذ أواخر يناير أصيب 6239 شخصا في هونج كونج بالفيروس المسبب لكوفيد-19، توفي منهم 109 بسبب المرض.وأغلقت هونج كونج الحانات والنوادي الليلية وأماكن الترفيه الأخرى للمرة الثالثة هذا العام، حتى يوم الخميس على الأقل، وتحذر السلطات من أن عودة ظهور الفيروس تتفاقم بسرعة.