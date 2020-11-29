مقتل 7 مدنيين وإصابة 10 آخرين بقصف حوثي غرب اليمن

أفاد الجيش اليمني بمقتل سبعة مدنيين وإصابة 10 آخرين، اليوم الأحد، جراء قصف مدفعي شنته جماعة الحوثي في محافظة الحديدة غرب البلاد.وقال بيان صادر عن ألوية العمالقة التابعة للجيش اليمني إن "مجزرة دامية ارتكبتها الميليشيات الحوثية في قرية القازة بمديرية الدريهمي جنوب الحديدة".وأضاف أن القتلى والجرحى سقطوا جراء تعرضهم لقذائف مدفعية حوثية، مشيرا إلى أن عددا من الجرحى حالتهم خطيرة، وتم نقلهم إلى مستشفى أطباء بلا حدود في المحافظة.ولفت إلى أن الحادثة جاءت بعد أيام من مقتل وجرح 12 مدنيا بعبوة ناسفة زرعها الحوثيون في الطريق العام الرابط بين مديريتي التحيتا والخوخة، جنوبي الحديدة.