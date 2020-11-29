جريمة ثلاثية في القليوبية على حساب «الغلابة»

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية، بالتنسيق مع مديرية ومباحث التموين، اليوم الأحد، من ضبط مخزن ومنخل دقيق في الخانكة، يجمع القائمين عليه الدقيق البلدى المدعم، ويتم إعادة تعبئته وبيعه على في السوق السوداء على أنه «فاخر».وردت معلومات للعقيد أحمد عبد العليم، رئيس مباحث التموين بالقليوبية، يُفيد بوجود مخزن ومنخل كائن بدائرة مركز شرطة الخانكة، يجمع الدقيق البلدي المدعم والمخصص للمخابز البلدية ويصرف بنظام الحصص التموينية لتوزيعها على مستحقى الدعم، وإعادة تعبئته داخل شكائر على أنه «فاخر»؛ لإعادة طرحه وبيعه لأصحاب المحال والمخابز الأفرنجية بغرض الاستفادة من فارق الأسعار وتحقيق مكاسب غير مشروعة.وداهمت قوة من الأمن المخزن المذكور، وتم ضبط صاحبه، وعثر بداخله على 94 شيكارة دقيق بلدى مدعم، بإجمالي وزن 4.700 طن، و62 شيكارة دقيق منخول ومعاد تدويرة بإجمالى 3.300 طن، و20 شيكارة نخالة، بإجمالي واحد طن، وكميات كبيرة من الشكائر الفارغة، و2 سلندر الخاص بنخل الدقيق البلدى المدعم «منخل» وماكينات خياطة وميزان كهرباء حساس.وحرر محضر بالواقعة، والإحالة للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.