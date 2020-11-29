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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«البترول» تُحيي ذكر استرداد الحقول من إسرائيل (فيديو)

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 01:27 م
طارق الملا
طارق الملا
سيد ابراهيم
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نشرت وزارة البترول والثروة المعدنية، فيديو، بمناسبة مرور 45 عامًا على استرداد حقول البترول المصرية التي كانت تحتلها إسرائيل قبل حرب 6 أكتوبر 1973.
وترصد الوزارة في الفيديو، ملحمة البترول وقصص البطولات التى شهدها القطاع وكيف ساهم بشكل كبير في انتصار حرب أكتوبر، وعلى أثرها تم استرداد الحقول كأحد ثمار الانتصار العظيم.

واستطاعت مصر خلال شهر نوفمبر من عام 1975، استعادة حقول البترول في سيناء، التي كانت تحتلها إسرائيل قبل حرب أكتوبر 1973، وأعادت السيادة المصرية عليها مرة أخرى بموجب اتفاق فك الاشتباك الثاني مع إسرائيل في 17 نوفمبر 1975، والذي أصبح عيدًا للبترول المصري بعد ذلك.

ويأتي عيد البترول الـ45، هذا العام شاهدًا على إنجازات بترولية متكاملة، حيث وصلت مساهمة قطاع البترول في الناتج المحلي الإجمالي للدولة لعام 2020، نحو 27% بقيمة تصل إلى تريليون و400 مليون جنيه.
كما نجح قطاع البترول فى عام 2018 تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي وبدء التصدير.

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