رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 29 نوفمبر 2020 الموافق 14 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اعتقال مجندة أمريكية بتهمة دعم منظمة إرهابية في سوريا

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 12:26 م
اعتقال مجندة أمريكية
اعتقال مجندة أمريكية
هدير سند
طباعة
أفاد المدعي العام بولاية نيوجيرسي الأمريكية، كريج كاربينيتو، باعتقال امرأة من ولاية نيوجيرسي، كانت مجندة في الجيش الأمريكي، بتهمة دعم منظمة إرهابية في سوريا.

وقال كاربينيتو- وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية اليوم الأحد- إن "ماريا بيل، البالغة من العمر 53 عاما، متهمة بإرسال أموال ومعلومات بشكل خفي لجبهة النصرة المرتبطة بتنظيم القاعدة".

من جانبها، أفادت وزارة العدل الأمريكية بأن "بيل استخدمت تطبيقات مشفرة للتواصل وتقديم المشورة للمقاتلين المتمركزين في سوريا الذين كانوا أعضاء في جبهة النصرة"، مضيفة أن بيل، العضوة السابقة في الحرس الوطني، استغلت خبرتها في الجيش لتوفير مساعدات مالية وأخرى متعلقة بالقتال للمجموعة الإرهابية".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حقيقة تعيين صفي الدين رئيسا مؤقتا للزمالك

الأمن يلاحق أصحاب فيديو «الكلب» و«تدنيس مقابر عائلة شيكابالا»

«التعليم» تكشف حقيقة تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول

«واقعة الكلب».. هل يمكن محاسبة المتنمرين على شيكابالا؟

الصور

image description

بيطري أسيوط: تلقيح 3600 حيوان ماشية شهريا

image description

قوافل «نور حياة» لمكافحة مسببات وضعف وفقدان البصر تجوب قرى أسيوط

image description

«مياه أسيوط» و«GIZ» الألمانية يطلقان تجربة منشأة توليد الطاقة من الحمأة

image description

محافظ أسيوط يكرم شاعرين لتميزهما بمجالى الأدب وفوزهما بجائزتين دوليتين

image description

«التصالح حياة» تسدد رسوم مخالفات البناء لـ 27 أسرة بأسيوط

الأكثر قراءة

الأمن يلاحق أصحاب فيديو «الكلب» و«تدنيس مقابر عائلة شيكابالا»

«تاج الدين» يبشِّر المصريين: توفير لقاح كورونا فور اعتماده

أسعار الذهب اليوم الأحد 29-11-2020

القصة الكاملة لأزمة كاهن الإسكندرية.. القس كيرلس فتحي يطعن بالكتاب المقدس

إنفوجراف

image description

كل شئ عن سيارة التوثيق المتنقلة «إنفوجراف»

image description

نصائح تحميك من النصب فى «الجمعة السوداء»

image description

7 التزامات على الجمعيات الأهلية (انفوجراف)

image description

الكمامة خيرٌ من العلاج.. يمكنها إنهاء «كورونا» إذا ارتداها 70% من السكان (إنفوجراف)

نجم الساعة

إيناس عبدالدايم: خطط لتعويض الناشرين بعد تأجيل معرض القاهرة للكتاب (حوار)

منوعات

ولادة طفل بأجسام مضادة لكورونا

تفشي كورونا في أمريكا أدى لانخفاض معدل الولادات

كبيرة أطباء كندا «قلقة» من تزايد إصابات كورونا

بريطانيا توفر «فيتامين الشمس» مجانا

أيام زمان

قصة تعصب عبدالحليم حافظ مع تشجيع النادى الأهلى

فنان شهير قاطع النادي الأهلي بسبب عامل لا يغسل يديه

«عمل الدور كما تخيلته».. لماذا أشاد نجيب محفوظ بالفنان محمد رضا؟

ذكريات حمادة إمام وطه إسماعيل وشحتة مع «أهداف لا تُنسى»

مقالات الرأي
الحسين عبدالرازق
الحسين عبدالرازق يكتب: هو منين بيروح على فين؟!
ماجد حبته
قتلة لن يحاسبهم أحد
د. منى حلمى
فى مديح الدولة المدنية الحديثة
د.كريمة الحفناوى
السياسة الخارجية الأمريكية والشرق الأوسط
المزيد

الثقافة

يحيى الطاهر عبد الله في نادي أدب آفاق

ختام «حانة ماريان» على مسرح مركز الجيزة الثقافي

«النقد الأدبي وتأثيره على الرواية» بثقافة القليوبية

أطفال أهل مصر «الدمج الثقافي» في زيارة لـ «أهرامات الجيزة»