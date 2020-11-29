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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بريطانيا وفرنسا توقعان اتفاقية للحد من عبور المهاجرين للقنال الإنجليزي

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 03:37 ص
عبور المهاجرين
عبور المهاجرين
وكالات
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أعلنت وزارة الداخلية البريطانية أن المملكة المتحدة وفرنسا وقعتا اتفاقية جديدة، للحد من عبور المهاجرين للقنال الإنجليزي (بحر المانش).

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس"أوضحت الداخلية البريطانية، في بيان لها، أنه بموجب الاتفاقية سيتضاعف عدد الضباط الذين يقومون بدوريات على الشواطئ الفرنسية، اعتبارا من الأول من ديسمبر المقبل.

ولفتت إلى أن "هذا سيعزز تسيير الدوريات على امتداد 150 كيلومترا من الشريط الساحلي الذي تستهدفه بشكل منتظم شبكات تهريب البشر ويمكن معدلات استجابة أسرع للنشاط المشبوه، ويمنع المهاجرين من مغادرة الشواطئ الفرنسية في المقام الأول، ويمنع المعابر الأكثر خطورة وغير الضرورية".

وتابع البيان أن وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، ووزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، "أعادا تأكيد التزامهما بجعل هذا الطريق غير قابل للاستمرار".

ومن جانبها، قالت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل: "علاوة على هذه الخطط التشغيلية الجديدة، سنقدم نظام لجوء جديد حازم وعادل، وسأقدم تشريعات جديدة العام المقبل للوفاء بهذا الالتزام".

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