رئيس وزراء كرواتيا بالحجر الصحى بعد إصابة زوجته بكورونا

خضع رئيس الوزراء الكرواتي أندريه بلينكوفيتش، للعزل المنزلي بعد ثبوت إصابة زوجته بفيروس كورونا المستجد.وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس"، قال المتحدث باسم الحكومة الكرواتية إنه بعد إصابة زوجته "تم إجراء الفحص لرئيس الوزراء بلينكوفيتش، وجاءت النتيجة سلبية".وأضاف أن "الأطباء طلبوا من رئيس الوزراء البقاء بالمنزل خلال الأيام العشرة المقبلة، لكنه سيواصل أداء مهامه من البيت".يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.