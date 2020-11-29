هيلاس فيرونا يفوز على أتالانتا 2- صفر بالدورى الإيطالى

فاز هيلاس فيرونا على مضيفه أتالانتا، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب جيويس بالجولة التاسعة من دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.أحرز هدفي الضيوف ميجيل فيلوسو في الدقيقة (62) من ضربة جزاء وفي الدقيقة (83)، أضاف لاعب الوسط ماتيا زاكايني الهدف الثاني للفريق.وبهذا الفوز، ارتفع رصيد هيلاس فيرونا إلى 15 نقطة في المركز السادس مؤقتا، بينما تجمد رصيد أتالانتا عند 14 نقطة، في المركز التاسع.