ريال مدريد يخسر أمام ديبورتيفو ألافيس 2-1 بالدورى الإسبانى

خسر فريق ريال مدريد أمام ضيفه ديبورتيفو ألافيس 2–1 على ملعب الفريدو دي ستيفانو في إطار منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الإسباني لكرة القدم.أحرز هدفي ديبورتيفو ألافيس، لوكاس بيريز من ضربة جزاء في الدقيقة 5، وخوسيه لويس في الدقيقة 49، بينما سجل كاسيميرو هدف ريال مدريد في الدقيقة 86.وبهذه النتيجة، تجمد رصيد ريال مدريد عند 17 نقطة في المركز الرابع مؤقتا بجدول ترتيب الليجا، بينما ارتفع رصيد ألافيس إلى 13 نقطة في المركز التاسع.