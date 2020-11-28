افتتاح مبدئي لقاعة عرض جديدة لـ«ضي» بالمهندسين (صور)

افتتح الدكتور شاكر عبد الحميد، وزير الثقافة الأسبق، والناقد التشكيلي هشام قنديل، رئيس مجلس إدارة أتيليه العرب للثقافة والفنون "ضي"، قاعة عرض جديدة للأتيليه بالمهندسين التي ضمت الأعمال الفنية المشاركة في مهرجان "ما بعد كورونا".حضر الافتتاح عدد من الفنانين والنقاد والشخصيات العامة والعربية والشباب والصحفيين، وأحيت حفل الافتتاح الفنانة الشابة علياء الباسوسي.وأثنى الدكتور شاكر عبد الحميد على مجهود "ضي" كمؤسسة مدنية فى مجال الفن التشكيلي، مشيدًا بالتنظيم الجيد للمهرجان وقاعة العرض الجديدة.