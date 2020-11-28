أسماء مصابي حادث اقتحام طفل لمحل حلويات ودهس 5 بالمحلة

حصلت "الدستور" على أسماء مصابى حادث اقتحام طفل لمحل حلويات بالمحلة، والذى أسفر عن إصابة ٥ مواطنين بإصابات متفرقة.وأكد مصدر بمستشفى المحلة العام، أن المصابين هم: "إبراهيم عبد الله الشيخ 37 سنة مقيم بمنطقة المحجوب، وعمرو السيد 32 سنة مقيم بمنطقة سكة الوسطى، وآية سامح أحمد حسين 21 سنة مقيمة بشارع الجلاء، ومحمد رمضان أبو زين 28 سنة مقيم بشارع الإنتاج، وعمرو دسوقي سلطان 3 سنوات مقيم ميدان الشون".تلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم ثان المحلة الكبرى، بورود بلاغات من الأهالى تفيد بإصابة ٥ أشخاص من بينهم طفل فى حادث تصادم سيارة ميكروباص بدراجة نارية.وكشف شهود العيان، أن السيارة الميكروباص كان يقودها طفل واختلت عجلة القيادة فى يده أدى إلى اصطدامه بدراجة نارية واقتحام محل حلوانى شهير ودهس عدد من الركاب.تم نقل المصابين إلى مستشفى المحلة العام لتلقى العلاج اللازم وتحرر محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيق.