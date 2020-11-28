فرنسا تسجل زيادة طفيفة في الإصابات اليومية بكورونا

أظهرت بيانات وزارة الصحة أن فرنسا سجلت 12580 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد اليوم السبت، في زيادة طفيفة عن العدد الذي سجلته أمس الجمعة وبلغ 12459 حالة.وتراجع عدد الموجودين بوحدات الرعاية المركزة بواقع 106 حالات إلى 3777، بعد أن انخفض بواقع 135 أمس الجمعة. وزاد عدد المتوفين بسبب مرض كوفيد-19 في المستشفيات بواقع 213 حالة ليصل الإجمالي إلى 52127، وهي أقل زيادة في غضون أسبوع.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو ( كوفيد-19 ) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.