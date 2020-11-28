طبيب يحتجز لجنة من الصحة داخل مركزه والشرطة تحررهم

أغلق طبيب مسالك بولية بالأقصر، مركز تفتيت الحصوات الخاص به "غير مرخص"، على لجنة تفتيشية من مديرية الصحة بالأقصر، أثناء قيام اللجنة بعملها، وفر بعدها هاربا.وتلقى اللواء عصام يس، مدير أمن الأقصر، بلاغا يفيد بحبس لجنة من مديرية الصحة، داخل مركز الطبيب "أ. م" بوسط الأقصر.وعلى الفور تحركت قوة شرطية، وتمكنت من اقتحام المركز وخروج اللجنة، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.