تنظيم ندوة «مناهضة العنف ضد المرأة» في الأسمرات

نظمت لجنة الصحة والسكان بالمجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة أحلام حنفى ندوة بعنوان "مناهضة العنف ضد المرأة" بقصر الثقافة بحى الأسمرات.يأتى ذلك فى إطار حملة 16 يوم من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة بحضور كل من الدكتور مجدى محمد خالد شرف الدين خبير السكان والصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والمستشار الحالي لمجلس السكان الدولي، الدكتورة شيرين صلاح الدين محمد غالب أستاذ الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية بكلية الطب جامعة القاهرة، الدكتورة زينب مصطفي النجار مدير عام منطقة المقطم الطبية.تناول الدكتور مجدى محمد أضرار ختان الإناث باعتباره أشد أنواع العنف ضد المرأة وأكثره إيذاء من الناحية النفسية والبدنية والصحية والاجتماعية، كما تحدث عن تجريم القانون المصرى للختان.فيما أكدت الدكتورة شيرين صلاح الدين ضرورة حماية الفتيات من خلال التربية الجيدة والرعاية والاهتمام، مشيرة إلى أضرار الزواج المبكر وتأثيره النفسي السلبي على الفتيات.كما شرحت الدكتورة هدير هشام إبراهيم القصاص أسباب العنف ضد المرأة وأنواعه، وتناولت كيفية التعامل معه وتأثيره النفسي على المرأة المعنفة منها نقص الثقة بالنفس وعدم القدرة على اتخاذ القرار لأنه يؤثر على المدى البعيد ويؤدى إلى اكتئاب وقلق مرضي ويخلق شخصيات متمردة أو خاضعة.فيما أشارت الدكتورة زينب النجار إلى ضرورة أن تبدأ المرأة بنفسها وتعطى وقت لتفعل كل ما تحب لشحن طاقتها وتقليل الضغوط لتتمتع بصحة نفسية سليمة.